ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СКР возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде сразу по нескольким статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи".

Инцидент произошёл примерно в 13 часов 50 минут, когда двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых, находящихся в наручниках. Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые освободилтсь и завладели оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление. На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых госпитализированы. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

Ведётся расследование.