Постановление о создании сети "МФЦ для бизнеса" подписал Медведев
07.03.2017, 11:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ, предусматривающий, в частности, создание на базе МФЦ дополнительных окон обслуживания предпринимателей и юридических лиц (МФЦ для бизнеса) опубликован сегодня на сайте правительства.
"Внесёнными в правила организации деятельности МФЦ изменениями предусматривается, в частности, создание на базе МФЦ центров, ориентированных на предоставление дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности, - МФЦ для бизнеса", - говорится в сопроводительных документах.
Такие центры будут функционировать в действующих МФЦ, где появятся дополнительные окна обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, они будут предоставлять такие услуги, как разработка бизнес- планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, а также приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов. Как предполагается, их создание позволит повысить качество предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, а также сократить сроки оказания услуг и снизить коррупционные риски.
Кроме того, постановлением исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов госвласти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги: оказывать госуслуги по принципу одного окна будут только работники МФЦ.
"Внесёнными в правила организации деятельности МФЦ изменениями предусматривается, в частности, создание на базе МФЦ центров, ориентированных на предоставление дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности, - МФЦ для бизнеса", - говорится в сопроводительных документах.
Такие центры будут функционировать в действующих МФЦ, где появятся дополнительные окна обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, они будут предоставлять такие услуги, как разработка бизнес- планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, а также приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов. Как предполагается, их создание позволит повысить качество предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, а также сократить сроки оказания услуг и снизить коррупционные риски.
Кроме того, постановлением исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов госвласти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги: оказывать госуслуги по принципу одного окна будут только работники МФЦ.