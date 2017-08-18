Пострадавшие от ЧС приморцы могут подать заявки на закупку овощей по оптовым ценам
18.08.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специальную закупку овощей для реализации их жителям пострадавших от паводка районов Приморья по самым низким ценам поручил организовать Губернатор Владимир Миклушевский краевому департаменту сельского хозяйства и продовольствия в ходе рабочей поездки в Октябрьский район в пятницу, 18 августа.
В муниципалитете глава региона провел заседание комиссии по ликвидации ЧС. Как доложил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран, в результате ливневых дождей в Октябрьском районе пострадали четыре хозяйства, площадь подтопленных угодий составила 896 гектаров. Общий ущерб труженикам села оценивается в 15,5 миллиона рублей.
От проливных дождей пострадали не только частные сельхозугодия, но и огороды многих селян. На это Губернатору пожаловались сами местные жители. Например, жительница улицы Синельникова села Покровка Ольга Коренская рассказала, что вода от проливных дождей не зашла в дом, но затопила подвал и полностью смыла огород.
«Вода стояла на нашей улице почти две недели. Дом не пострадал, а вот в огороде вода уничтожила весь урожай», – рассказала она.
В ходе заседания комиссии Владимир Миклушевский поручил Алексею Тарану проработать вопрос обеспечения населения всех пострадавших районов овощами по самым низким ценам.
«Опыт у нас такой есть, в прошлом году краевое Госпродагенство закупало овощи, крупы и картофель по оптовым ценам и реализовало жителям пострадавших от тайфуна территорий с минимальными торговыми наценками. Необходимо продумать логистику и подвозить продовольствие централизованно. Даю поручение главам пострадавших в ЧС районов оперативно организовать сбор заявок», – заявил Губернатор.
Также Владимир Миклушевский поручил сосредоточить все силы на организации выплат пострадавшим.
В муниципалитете глава региона провел заседание комиссии по ликвидации ЧС. Как доложил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран, в результате ливневых дождей в Октябрьском районе пострадали четыре хозяйства, площадь подтопленных угодий составила 896 гектаров. Общий ущерб труженикам села оценивается в 15,5 миллиона рублей.
От проливных дождей пострадали не только частные сельхозугодия, но и огороды многих селян. На это Губернатору пожаловались сами местные жители. Например, жительница улицы Синельникова села Покровка Ольга Коренская рассказала, что вода от проливных дождей не зашла в дом, но затопила подвал и полностью смыла огород.
«Вода стояла на нашей улице почти две недели. Дом не пострадал, а вот в огороде вода уничтожила весь урожай», – рассказала она.
В ходе заседания комиссии Владимир Миклушевский поручил Алексею Тарану проработать вопрос обеспечения населения всех пострадавших районов овощами по самым низким ценам.
«Опыт у нас такой есть, в прошлом году краевое Госпродагенство закупало овощи, крупы и картофель по оптовым ценам и реализовало жителям пострадавших от тайфуна территорий с минимальными торговыми наценками. Необходимо продумать логистику и подвозить продовольствие централизованно. Даю поручение главам пострадавших в ЧС районов оперативно организовать сбор заявок», – заявил Губернатор.
Также Владимир Миклушевский поручил сосредоточить все силы на организации выплат пострадавшим.
Источник: Администрация Приморского края