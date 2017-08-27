ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Приморья, пострадавшие от наводнения в начале августа получили 482 миллиона выплат из федерального бюджета, ещё 100 миллионов выплачено из средств краевого бюджета. Такие данные озвучены на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Губернатора региона Владимира Миклушевского в воскресенье, 27 августа.

Как доложила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день пострадавшие от наводнения приморцы получили 97% федеральных выплат.

«Выплаты получили почти 14 тысяч человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Погранично, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 миллиона рублей», – уточнила руководитель ведомства.

Вместе с федеральными выплатами люди получают и помощь из краевого бюджета – на эти цели направлено 100 миллионов рублей. Ещё три распоряжения Администрации Приморья на сумму почти 17 миллионов рублей будут подписаны Губернатором в ближайшее время.

Лилия Лаврентьева отметила, что работа по оценке ущерба и выплате компенсаций входит в завершающую стадию.

«В основном, мы сейчас работаем с теми, кто может получить выплаты только по решению суда. В крае продолжает работать 23 оценочные комиссии», – подчеркнула директор департамента.

По словам Лилии Лаврентьевой, в муниципалитеты направлены соответствующие формы документов, в том числе бланки заявлений в суды, которые должны заполнить граждане.

Владимир Миклушевский поручил оказать юридическое сопровождение таких пострадавших.

«Мы должны помочь людям получить то, что им положено. И наша задача – сделать это максимально быстро. Для этого гражданам необходимо оказать всю необходимую юридическую помощь», – заявил глава региона.

Также Лилия Лаврентьева доложила о том, как идёт оценка пострадавшего жилья.

«На сегодняшний день могут быть признаны непригодными для проживания 70 домов. Требуют ремонта 1346 домов, из которых в 275 проживают социально незащищенные категории граждан», – уточнила она.

Директор ведомства добавила, 107 таких семей изъявили желание воспользоваться услугами ремонтных бригад.

«Сейчас по этим домам определяются объёмы ремонта, составляются сметы, после чего бригады готовы приступать к ремонту», - сообщил представитель краевого департамента градостроительства.