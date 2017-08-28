ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении 80 млн рублей из федерального бюджета на компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове.

«Хочу проинформировать, что подписал решение о выделении денежных средств по линии федерального бюджета для оказания помощи всем, кто пострадал в ходе стихийного бедствия, которое случилось на территории Ростовской области», - заявил Медведев на селекторном совещании по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

«Речь идёт об оказании единовременной помощи и оказании финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости и выплате единовременного пособия в связи с трагической гибелью в результате чрезвычайной ситуации; целый ряд других затрат. В общей сумме пока это – 80 миллион рублей», – подчеркнул глава Правительства РФ.