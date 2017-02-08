ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заседании Президиума Правительства Москвы руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян в своем докладе отметил, что выполнение всех соцобязательств остаётся неизменным приоритетом столичных властей.



Так, за последние годы значительно повысилось качество социального обслуживания.



«Сегодня в Москве меры социальной поддержки получают около 4 млн человек, более 2 млн человек получают доплаты к пенсиям из городского бюджета, 4,5 млн человек получают льготу на оплату ЖКХ услуг и взносов на капитальный ремонт, 3,7 млн человек имеют льготный проезд либо бесплатный на городском либо пригородном транспорте, почти 1,3 млн человек обеспечены льготными лекарствами и около 900 тыс. человек имеют льготы на оплату услуг телефонной связи», - сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения.



Напомним, что в прошлом году власти города увеличили размеры ряда социальных выплат, а также расширили некоторые льготы.



Например, с 1 января 2016 года был увеличен размер ежемесячной компенсационной выплаты участникам обороны Москвы – с 2 780 рублей до 4 000 рублей (на 1220 рублей или на 43%). Получателями данной выплаты являются 2,7 тысяч ветеранов.



С января 2016 года был в очередной раз увеличен (на 10%) размер пособия на ребенка-сироту, переданного в семью. В настоящее время выплаты составляют от 16,5 до 27,5 тысяч рублей в месяц – в зависимости от возраста ребенка, числа воспитываемых детей и состояния их здоровья.



Одновременно был увеличен размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям (патронатным воспитателям), которое теперь составляет 16,7 тысяч рублей за каждого ребенка, а за ребенка-инвалида – 28,4 тысяч рублей (ранее – 15,2 и 25,8 тысяч соответственно).



С 1 марта 2016 года городской социальный стандарт дохода неработающих пенсионеров повышен на 20%. Соответственно, с этой даты были увеличены региональные социальные доплаты к пенсии для 600 тыс. неработающих пенсионеров.