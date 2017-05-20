ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство РФ внесёт поправки к законопроекту об изменениях в Бюджетном кодексе.



Законопроектом, в частности, предлагается внести в Бюджетный кодекс изменения, касающиеся включения в Федеральную адресную инвестиционную программу объектов капитального строительства, укрупнённых инвестиционных проектов, а также объектов недвижимого имущества, строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение которых финансируется за счёт федерального бюджета.



Поправками, в частности, предусматривается возможность формирования государственных заданий на оказание госуслуг и выполнение работ в соответствии не только с общероссийскими отраслевыми перечнями государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, но и с федеральными классификаторами госуслуг, не включённых в отраслевые перечни, а также в соответствии с региональными перечнями госуслуг и работ.



Поправками также предусматривается в случае невыполнения госзадания возврат субсидии в соответствующий бюджет.