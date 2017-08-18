Более 1,3 млрд руб. выделит Правительство РФ пострадавшим от ЧС аграриям
18.08.2017, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство РФ на заседании 17 августа одобрило распределение межбюджетных трансфертов на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ряда регионов РФ ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 г.
Проектом одобренного распоряжения правительства предусматривается выделение средств в размере 1,324 млрд руб., которые будут направлены аграриям Республик Башкортостан и Тыва, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Приморского и Хабаровского краёв, а также Волгоградской, Вологодской и Тульской областей.
Проектом одобренного распоряжения правительства предусматривается выделение средств в размере 1,324 млрд руб., которые будут направлены аграриям Республик Башкортостан и Тыва, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Приморского и Хабаровского краёв, а также Волгоградской, Вологодской и Тульской областей.
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru/