Правительство России окажет поддержку семьям погибших в катастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем
26.12.2016, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в катастрофе Ту-154, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"От имени правительства РФ хотел бы ещё раз выразить соболезнования родным и близким погибших. Давайте почтим их память минутой молчания", - сказал Медведев, открывая в понедельник заседание правительства.
Он отметил, что на борту самолёта находились люди, которые летели в Сирию для того, чтобы поддержать и поздравить с новогодними праздниками тех, кто исполняет там свой воинский долг.
Премьер-министр подчеркнул, что сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия и поисково-спасательная операция.
Выслушав доклад главы Минтранса Максима Соколова, руководящего комиссией, созданной в связи с трагедией, о работах на месте происшествия, премьер поручил ему и впредь докладывать о результатах работы комиссии.
Самолёт Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море накануне утром. На борту находились 92 человека, все они погибли.
"От имени правительства РФ хотел бы ещё раз выразить соболезнования родным и близким погибших. Давайте почтим их память минутой молчания", - сказал Медведев, открывая в понедельник заседание правительства.
Он отметил, что на борту самолёта находились люди, которые летели в Сирию для того, чтобы поддержать и поздравить с новогодними праздниками тех, кто исполняет там свой воинский долг.
Премьер-министр подчеркнул, что сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия и поисково-спасательная операция.
Выслушав доклад главы Минтранса Максима Соколова, руководящего комиссией, созданной в связи с трагедией, о работах на месте происшествия, премьер поручил ему и впредь докладывать о результатах работы комиссии.
Самолёт Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море накануне утром. На борту находились 92 человека, все они погибли.