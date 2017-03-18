Правительство одобрило законопроект по повышению авиабезопасности
18.03.2017, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Воздушном кодексе предлагается закрепить норму, предусматривающую осуществление полицией своей деятельности на объектах воздушного транспорта
Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на совершенствование законодательства в области обеспечения авиационной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте Кабмина.
"В частности, предлагается закрепить в Воздушном кодексе норму, предусматривающую осуществление полицией своей деятельности на объектах воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Также устанавливаются конкретные случаи проведения послеполётного досмотра пассажиров и воздушных судов, уточняются федеральные органы исполнительной власти, должностные лица которых уполномочены контролировать авиационную безопасность.
Проект был рассмотрен и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности 13 марта.
Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на совершенствование законодательства в области обеспечения авиационной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте Кабмина.
"В частности, предлагается закрепить в Воздушном кодексе норму, предусматривающую осуществление полицией своей деятельности на объектах воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Также устанавливаются конкретные случаи проведения послеполётного досмотра пассажиров и воздушных судов, уточняются федеральные органы исполнительной власти, должностные лица которых уполномочены контролировать авиационную безопасность.
Проект был рассмотрен и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности 13 марта.