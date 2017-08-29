ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ утвердило порядок выделения средств субъектам РФ из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Согласно документу, финансовая помощь должна позволить частным инвесторам вкладывать средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры с кредитной ставкой не более 5%. «Правила устанавливают порядок предоставления Фондом финансовой поддержки региональным бюджетам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в государственной или муниципальной собственности. Средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов», - говорится в справке к постановлению.