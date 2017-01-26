Правительство выделит малым городам 500 млн рублей на обустройство парков
26.01.2017, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На поддержку молодёжного предпринимательства выделят 7,5 млрд руб., на поддержку пожилых при оплате взноса на капремонт - 2,3 млрд рублей
Правительство РФ намерено выделить 500 млн рублей на обустройство мест массового отдыха граждан - городских парков в небольших населённых пунктах, сообщил на заседании кабинета министров в четверг премьер РФ Дмитрий Медведев.
«Сегодня мы распределяем субсидии на поддержку и обустройство мест массового отдыха - парков в городах, где живет менее 250 тысяч человек. В этом году планируется выделить полмиллиарда рублей», - сказал Медведев.
По его словам, планируется оказать помощь ряду региональных и местных бюджетов на строительство тех объектов, которые не включены в федеральную целевую программу по формированию комфортной городской среды. «На эти цели выделяется около 2 млрд рублей», - отметил премьер.
Он сообщил также, что 2,3 млрд рублей выделяется на поддержку отдельных категорий пожилых людей при оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Правительство РФ намерено выделить 500 млн рублей на обустройство мест массового отдыха граждан - городских парков в небольших населённых пунктах, сообщил на заседании кабинета министров в четверг премьер РФ Дмитрий Медведев.
«Сегодня мы распределяем субсидии на поддержку и обустройство мест массового отдыха - парков в городах, где живет менее 250 тысяч человек. В этом году планируется выделить полмиллиарда рублей», - сказал Медведев.
По его словам, планируется оказать помощь ряду региональных и местных бюджетов на строительство тех объектов, которые не включены в федеральную целевую программу по формированию комфортной городской среды. «На эти цели выделяется около 2 млрд рублей», - отметил премьер.
Он сообщил также, что 2,3 млрд рублей выделяется на поддержку отдельных категорий пожилых людей при оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.