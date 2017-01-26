ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На поддержку молодёжного предпринимательства выделят 7,5 млрд руб., на поддержку пожилых при оплате взноса на капремонт - 2,3 млрд рублей

Правительство РФ намерено выделить 500 млн рублей на обустройство мест массового отдыха граждан - городских парков в небольших населённых пунктах, сообщил на заседании кабинета министров в четверг премьер РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня мы распределяем субсидии на поддержку и обустройство мест массового отдыха - парков в городах, где живет менее 250 тысяч человек. В этом году планируется выделить полмиллиарда рублей», - сказал Медведев.

По его словам, планируется оказать помощь ряду региональных и местных бюджетов на строительство тех объектов, которые не включены в федеральную целевую программу по формированию комфортной городской среды. «На эти цели выделяется около 2 млрд рублей», - отметил премьер.

Он сообщил также, что 2,3 млрд рублей выделяется на поддержку отдельных категорий пожилых людей при оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.