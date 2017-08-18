ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ в 2017 году из резервного фонда выделит 439,2 млн рублей на поддержку сотрудников АВТОВАЗа и сохранение кадров. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщалось ранее, выделяемые средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников. Предполагается, что эту поддержку получат 5131 сотрудник АВТОВАЗа.

По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, выделение федеральных средств поможет улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти.