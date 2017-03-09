ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представляет данные исследования отношения россиян к вопросу ограничения на расчёт наличными деньгами.

Безналичные платежи пока не являются в нашей стране повсеместно распространенным способом оплаты: о том, что оплачивают покупки и совершают платежи только по «безналу», сообщил 1% опрошенных. Преимущественно карты, электронные платёжные системы и пр., при этом все же используя наличные деньги, применяют при оплате 14% россиян (в Москве и Санкт-Петербурге – 23%, других городах-миллионниках – 20%, в сёлах – только 6%). В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% всех опрошенных.

Для большинства же россиян наличные остаются приоритетным способом оплаты: 32% всегда расплачиваются только «живыми» деньгами, 27% - преимущественно наличными. При этом внутри основных социально-демографических групп наблюдаются существенные различия: так, среди 60-летних и старше доля граждан, всегда совершающих наличные расчёты, составляет 53%, а среди 18-24-летних – только 17%, среди жителей сёл – 43%, а среди москвичей и петербуржцев –14%, среди опрошенных со средним образованием – 46%, а среди обучавшихся в вузах – 17%.

Рассуждая абстрактно, предложение по ограничению расчётов наличными деньгами более трёх четвертей россиян (80%) считают скорее ущемлением прав граждан, нежели мерой по борьбе с криминалом, взяточничеством, уклонением от уплаты налогов. Обратного мнения придерживаются 17% всех опрошенных, однако среди тех, кто преимущественно осуществляет безналичные платежи, пользу реализации данного предложения отмечает уже 31%.

При этом отвечая на конкретный вопрос, как отнеслись бы к запрету наличных расчётов, если речь идёт о сумме свыше 50 тыс. руб., в поддержку этой идеи высказались 36% опрошенных (среди частых пользователей безналичных платежей эта доля составила 46%), против – 56%.

При ответе на открытый вопрос о том, какой суммой следовало бы ограничить наличные расчёты, 59% респондентов назвали ту или иную цифру, и по срединному значению в ряду (проранжированному от наименьшей до наибольшей названной суммы), это 100 тыс. руб.

Данные опроса комментирует эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Оплата покупок карточкой или чеком для большинства жителей нашей страны пока ещё не является повседневной нормой. Вот почему предложение ограничить возможности оплаты крупных покупок только безналичными формами наталкивается на неприятие общественным сознанием. Наглядный пример того, как разумная во всех остальных отношениях реформа может порождать политические риски».