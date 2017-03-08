Председатель Отдела внешних церковных связей встретился с главой МИД Венгрии
08.03.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 марта 2017 года в здании женевского отделения ООН состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Разговор состоялся по инициативе главы венгерской дипломатии.
В ходе беседы был затронут круг вопросов, связанных с защитой христиан в различных регионах мира, особенно на Ближнем Востоке. Митрополит Иларион особо подчеркнул значимость того факта, что сейчас об этой проблематике открыто говорится на высоком международном уровне. Стороны обсудили возможные пути сотрудничества в данной сфере.
Петер Сийярто напомнил о добрых отношениях, которые сложились между венгерскими властями и епархией Русской Православной Церкви на территории этой страны. Было упомянуто о готовности государства финансировать работы по реставрации главного собора Русской Церкви в Будапеште.
В ходе беседы был затронут круг вопросов, связанных с защитой христиан в различных регионах мира, особенно на Ближнем Востоке. Митрополит Иларион особо подчеркнул значимость того факта, что сейчас об этой проблематике открыто говорится на высоком международном уровне. Стороны обсудили возможные пути сотрудничества в данной сфере.
Петер Сийярто напомнил о добрых отношениях, которые сложились между венгерскими властями и епархией Русской Православной Церкви на территории этой страны. Было упомянуто о готовности государства финансировать работы по реставрации главного собора Русской Церкви в Будапеште.