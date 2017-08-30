Премьер-министр РФ поручил губернаторам и федеральным ведомствам держать на контроле качество образования
30.08.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии 1 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание с главами регионов, руководителями федеральных ведомств о готовности системы образования к началу нового учебного года. В ходе видеоконференции он напомнил, что необходимо обеспечить детям и молодёжи качественное и комфортное образование.
Как отметил Дмитрий Медведев, в этом году в России учиться придёт около 30 млн детей и в целом молодёжи. В частности, только за школьные парты сядет 15,5 млн школьников, что почти на 1 млн больше, чем год назад. Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс. Также увеличилось и число детей, которые ходят в детские сады. Оно составит почти 7,3 млн человек. Это на 100 тыс. человек больше, чем в прошлом году.
"Нужно, чтобы интересно было учиться, учиться было комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы для детей совсем маленьких, школьников, студентов, зависит, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся", - подчеркнул премьер-министр.
Отдельно председатель Правительства России заострил внимание на строительстве и открытии новых школ в регионах. К 1 сентября в стране будут открыты 76 новых школ, до конца года - ещё 94. В них сможет учиться почти 100 тыс. человек. По его словам, столько школ, сколько построено за последние два года, никогда не строилось. Причём, это школы нового поколения, в которых внедряются передовые методики и технологии обучения, включая цифровые.
Однако это не значит, заметил Дмитрий Медведев, что можно забыть о старых, уже действующих, они требуют не меньшего внимания. Многим из них нужен не только текущий, но и капитальный ремонт,
В Ненецком автономном округе функционирует 65 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе, 28 школ и 28 – детских садов. По данным Департамента образования, культуры и спорта НАО, всего в школах в новом 2017-2018 учебном году будут обучаться 6 455 ребят. Из них в первые классы в этом году пойдут 755 детей, в 9 классы – 584 человека, в 11 классы – 282. Детские сады откроют свои двери перед почти 3 380 малышами.
Стопроцентную готовность к приёму детей в новом 2017-2018 учебном году в Ненецком округе показали все учреждения образования региона. Во всех общеобразовательных учреждениях округа произведён косметический ремонт. Кроме того, в трёх - выполнен капитальный ремонт.
Кроме того, 1 сентября состоится открытие новой средней школы в селе Нижняя Пёша. Новое здание рассчитано на 110 мест. Ровно столько учеников пойдут в школу в Нижней Пёше в сентябре. Осенью откроется новая школа в селе Тельвиска на 100 мест. Также в сентябре ожидается ввод в эксплуатацию и школы на 300 мест в посёлке Красное.
В 2017 году фонды библиотек были пополнены во всех общеобразовательных организациях региона. Всего закуплено 21 320 экземпляров учебников и учебных пособий. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%.
Кроме того, в преддверии начала учебного года были организованы инструктажи по технике безопасности, тренировки на случай пожара, обследования объектов образования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости.
Как отметил Дмитрий Медведев, в этом году в России учиться придёт около 30 млн детей и в целом молодёжи. В частности, только за школьные парты сядет 15,5 млн школьников, что почти на 1 млн больше, чем год назад. Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс. Также увеличилось и число детей, которые ходят в детские сады. Оно составит почти 7,3 млн человек. Это на 100 тыс. человек больше, чем в прошлом году.
"Нужно, чтобы интересно было учиться, учиться было комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы для детей совсем маленьких, школьников, студентов, зависит, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся", - подчеркнул премьер-министр.
Отдельно председатель Правительства России заострил внимание на строительстве и открытии новых школ в регионах. К 1 сентября в стране будут открыты 76 новых школ, до конца года - ещё 94. В них сможет учиться почти 100 тыс. человек. По его словам, столько школ, сколько построено за последние два года, никогда не строилось. Причём, это школы нового поколения, в которых внедряются передовые методики и технологии обучения, включая цифровые.
Однако это не значит, заметил Дмитрий Медведев, что можно забыть о старых, уже действующих, они требуют не меньшего внимания. Многим из них нужен не только текущий, но и капитальный ремонт,
В Ненецком автономном округе функционирует 65 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе, 28 школ и 28 – детских садов. По данным Департамента образования, культуры и спорта НАО, всего в школах в новом 2017-2018 учебном году будут обучаться 6 455 ребят. Из них в первые классы в этом году пойдут 755 детей, в 9 классы – 584 человека, в 11 классы – 282. Детские сады откроют свои двери перед почти 3 380 малышами.
Стопроцентную готовность к приёму детей в новом 2017-2018 учебном году в Ненецком округе показали все учреждения образования региона. Во всех общеобразовательных учреждениях округа произведён косметический ремонт. Кроме того, в трёх - выполнен капитальный ремонт.
Кроме того, 1 сентября состоится открытие новой средней школы в селе Нижняя Пёша. Новое здание рассчитано на 110 мест. Ровно столько учеников пойдут в школу в Нижней Пёше в сентябре. Осенью откроется новая школа в селе Тельвиска на 100 мест. Также в сентябре ожидается ввод в эксплуатацию и школы на 300 мест в посёлке Красное.
В 2017 году фонды библиотек были пополнены во всех общеобразовательных организациях региона. Всего закуплено 21 320 экземпляров учебников и учебных пособий. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%.
Кроме того, в преддверии начала учебного года были организованы инструктажи по технике безопасности, тренировки на случай пожара, обследования объектов образования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости.