ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Целевыми ориентирами нового бюджета должны быть сохранение инфляции на уровне в 4% и снижение бюджетного дефицита, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Целевые ориентиры бюджета остаются прежними – это четырёхпроцентный уровень инфляции, постепенное снижение бюджетного дефицита, сбалансированность. И новый бюджет также это будет учитывать», – подчеркнул глава Правительства РФ на совещании по подготовке проекта нового бюджета.

При этом Медведев обратил внимание на то, что бюджет должен быть сбалансирован. «Это позволяет уверенно финансировать социальные обязательства. Зарплаты, стипендии, пенсии, пособия должны быть гарантированы бюджетными ресурсами, что бы ни происходило с ценами на нефть, хотя там есть, конечно, разные предположения», – подчеркнул премьер-министр.

Медведев также призвал членов Правительства РФ к сдержанной бюджетной политике и спокойствию при учёте факторов неопределённости. «Сдержанная, аккуратная бюджетная политика – это оптимальный вариант для того, чтобы сохранить уровень государственного долга на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы», – отметил председатель Правительства РФ.

«Мы исходим из базового варианта прогноза, факторов неопределенности действительно хватает. Нужно спокойно, без завышенных ожиданий их учитывать – и внутренние проблемы, и внешние вызовы, которых не стало меньше», – отметил глава Кабинета министров РФ.

Медведев напомнил, что, начиная с 2018 года, будет применяться новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2018 года.