ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дети из регионов, пострадавших от стихийных бедствий, должны вовремя пойти в школу, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ходе селекторного совещания, посвященном подготовке регионов к новому учебному году, глава Правительства РФ напомнил, что этим летом в некоторых субъектах РФ школы пострадали в результате чрезвычайных ситуаций: пожаров и наводнений. В частности, это произошло в Приморском, Красноярском, Ставропольском краях, в Якутии, в Бурятии, в Кабардино-Балкарии и в Ростовской области.