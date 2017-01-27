Церемония награждения прошла 26 января в Кремле. Орден Александра Невского был вручен Валерию Лимаренко Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Высокая награда присуждена Валерию Лимаренко Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 года.Президент Группы компаний ASE удостоен Ордена Александра Невского за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Объединённая компания, возглавляемая Валерием Лимаренко, является мировым лидером на рынке инжиниринговых услуг в области возведения атомных станций. Группа компаний ASE одновременно проектирует и сооружает более 30 энергоблоков, 2/3 из которых - зарубежные. Своей деятельностью объединенная компания способствует решению задачи по продвижению российских атомных технологий на зарубежные рынки.В значительной мере успехи Группы компаний ASE связаны с постоянной работой по внедрению современных технологий управления сооружением атомных станций. Это позволяет повышать качество строительства при одновременном сокращении сроков возведения АЭС. К таким успехам относятся досрочный пуск и передача заказчику энергоблока N3 Ростовской АЭС, ввод в эксплуатацию таких важных объектов, как АЭС "Бушер" в Иране, первого блока АЭС "Куданкулам" в Индии, эффективная реализация программы сотрудничества с Китайской Народной Республикой: введённые в эксплуатацию блоки № 1 и 2 Тайваньской АЭС по целому ряду параметров признаны лучшими среди действующих в стране.Значимой победой Группы компаний ASE в 2016 году стала передача в опытно-промышленную эксплуатацию первого в мире блока поколения 3+, первого блока Нововоронежской АЭС-2. Данный инновационный объект спроектирован и построен силами специалистов объединённой организации. Этот проект планируется активно продвигать на международном рынке.Орден Александра Невского вручается гражданам Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях (научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности), а также государственным служащим за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.