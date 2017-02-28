ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня принимает участие в работе Российского Инвестиционного Форума "Сочи-2017. Ключевая тема Форума в этом году— "Новые проекты для роста.

Двухдневная деловая программа Форума (27-28 февраля 2017 года) включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трёх тематических блоков, таких как: "Новая региональная политика. Возможности для развития. В данном треке будут рассмотрены новые подходы к стимулированию региональной политики, дана оценка результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, инвестиционного климата в регионах. Также состоятся дискуссионные блоки на темы: "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста и "Реализуя проекты для жизни.

В рамках деловой программы Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня во второй половине дня проведёт совещание с главами субъектов Российской Федерации "Доходы регионов, обеспеченность и их налоговая база. В работе совещания примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Кроме того, в присутствии Президента РТ состоится церемония посвящения в Послы мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019 с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец. Имя посла будет объявлено 28 февраля 2017 года.



На выставочном стенде Республики Татарстан запланировано подписание соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве между Татарстаном и рядом областей (Иркутская, Тамбовская), а также Карачаево-Черкесской Республикой.