Президент провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности
28.12.2016, 18:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Состоялся подробный разговор по различным аспектам сирийского урегулирования, обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Президент поздравил постоянных членов Совета Безопасности с наступающим Новым годом и поблагодарил их за работу.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Состоялся подробный разговор по различным аспектам сирийского урегулирования, обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Президент поздравил постоянных членов Совета Безопасности с наступающим Новым годом и поблагодарил их за работу.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.