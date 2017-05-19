Президент провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности
19.05.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Состоялся обмен мнениями по теме обеспечения кибербезопасности.
Участники совещания обсудили сирийскую проблематику с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Состоялся обмен мнениями по теме обеспечения кибербезопасности.
Участники совещания обсудили сирийскую проблематику с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.