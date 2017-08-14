Приморцы смогут рассчитывать на федеральные компенсации за "утопленный" урожай
14.08.2017, 13:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Муниципальные комиссии принимают заявления от сельхозпроизводителей Приморского края, пострадавших от ливней. Они смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета.
По словам вице-губернатора края Дениса Бочкарёва, специалисты Минсельхоза России провели исследования полей в Приморье и подтвердили гибель урожая.
«Сейчас Минсельхоз готовит соответствующие документы в Правительство РФ на выплату компенсации пострадавшим от паводков сельхозпроизводителям края», – подчеркнул заместитель главы Приморья.
На сегодняшний день от паводков в Приморье пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей. Предварительный ущерб составляет 157 миллионов рублей.
Пострадавшие от ливневых дождей сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. После рассмотрения предоставленных актов краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия, они будут направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации.
По поручению вице-губернатора края Дениса Бочкарёва в Приморье создана рабочая группа, которая будет контролировать составление актов в муниципалитетах по пострадавшим сельхозпроизводителям.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам направить все усилия на ликвидацию последствий стихии и оказание помощи людям – пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные им выплаты.
По словам вице-губернатора края Дениса Бочкарёва, специалисты Минсельхоза России провели исследования полей в Приморье и подтвердили гибель урожая.
«Сейчас Минсельхоз готовит соответствующие документы в Правительство РФ на выплату компенсации пострадавшим от паводков сельхозпроизводителям края», – подчеркнул заместитель главы Приморья.
На сегодняшний день от паводков в Приморье пострадало более 3,7 тысяч гектаров посевных площадей. Предварительный ущерб составляет 157 миллионов рублей.
Пострадавшие от ливневых дождей сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. После рассмотрения предоставленных актов краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия, они будут направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации.
По поручению вице-губернатора края Дениса Бочкарёва в Приморье создана рабочая группа, которая будет контролировать составление актов в муниципалитетах по пострадавшим сельхозпроизводителям.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам направить все усилия на ликвидацию последствий стихии и оказание помощи людям – пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные им выплаты.
Источник: http://primorsky.ru