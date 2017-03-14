Продажу пива и медовухи в Приморье возьмут на онлайн-контроль
14.03.2017, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Продавцы пива, сидра и медовухи в Приморье должны будут установить онлайн-кассы. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон об алкоголе.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, данные изменения вступят в силу с 31 марта 2017 года.
«Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи должна осуществляться только при наличии складских помещений, а также с применением онлайн-кассы», – сообщили специалисты.
Кроме того, все предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, обязаны использовать контрольно-кассовую технику.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, данные изменения вступят в силу с 31 марта 2017 года.
«Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи должна осуществляться только при наличии складских помещений, а также с применением онлайн-кассы», – сообщили специалисты.
Кроме того, все предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, обязаны использовать контрольно-кассовую технику.