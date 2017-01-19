Проект закона о реновации исторического центра Северной столицы отклонён
19.01.2017, 13:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли решение отклонить проект закона о реновации исторического центра Северной столицы, который был разработан местными народными избранниками.
Согласно тексту документа, предполагалось создание программы по сохранению исторического центра Санкт-Петербурга. Также предполагалось закрепить на законодательном уровне норму, что проведение работ по сохранению исторического центра Петербурга не может нарушать целостности объектов культурного наследия, приводить к искажению или изменению их внешнего облика.
Законопроект предлагал дать жителям право самим заказывать обследование своих домов, предоставлял выбор владельцам аварийных квартир — получить компенсацию, альтернативную жилплощадь или переехать на время ремонта в маневренный фонд.
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Ранее законопроект уже был рассмотрен высшим исполнительным органом власти. В правительстве посчитали, что в принятии документа нет необходимости, так как существуют другие нормативно-правовые акты, в которых продублированы положения законопроекта № 1084149-6. Кроме того, часть положений могут быть реализованы на городском уровне. В связи с этим было выдано отрицательное заключение.
Впрочем, пока законопроект разрабатывали, острая необходимость в нём отпала. В прошлом году Смольный признал, что программа реновации центра заморожена из-за отсутствия средств и острой необходимости в столь радикальных действиях. Реновация всего центра оценивалась в 400 миллиардов рублей.
Теперь реализация программы будет возобновлена только в случае появления финансирования из федерального бюджета. Сейчас же проводятся лишь точечные мероприятия, таких как ремонт отдельных домов, при обследовании которых была выявлена аварийность жилья.
Согласно тексту документа, предполагалось создание программы по сохранению исторического центра Санкт-Петербурга. Также предполагалось закрепить на законодательном уровне норму, что проведение работ по сохранению исторического центра Петербурга не может нарушать целостности объектов культурного наследия, приводить к искажению или изменению их внешнего облика.
Законопроект предлагал дать жителям право самим заказывать обследование своих домов, предоставлял выбор владельцам аварийных квартир — получить компенсацию, альтернативную жилплощадь или переехать на время ремонта в маневренный фонд.
--- Информация: специализированный ресурс AirGrille поможет выбрать из представленного каталога или заказать по конкретным размерам и особенностям отверстия декоративные решётки различного назначения для жилых и общественных помещений с гарантией оперативного и качественного исполнения работ, а также возможностью ознакомиться с подробным описанием представленных наименований и получить консультацию специалиста в режиме онлайн. ---
Ранее законопроект уже был рассмотрен высшим исполнительным органом власти. В правительстве посчитали, что в принятии документа нет необходимости, так как существуют другие нормативно-правовые акты, в которых продублированы положения законопроекта № 1084149-6. Кроме того, часть положений могут быть реализованы на городском уровне. В связи с этим было выдано отрицательное заключение.
Впрочем, пока законопроект разрабатывали, острая необходимость в нём отпала. В прошлом году Смольный признал, что программа реновации центра заморожена из-за отсутствия средств и острой необходимости в столь радикальных действиях. Реновация всего центра оценивалась в 400 миллиардов рублей.
Теперь реализация программы будет возобновлена только в случае появления финансирования из федерального бюджета. Сейчас же проводятся лишь точечные мероприятия, таких как ремонт отдельных домов, при обследовании которых была выявлена аварийность жилья.