ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли решение отклонить проект закона о реновации исторического центра Северной столицы, который был разработан местными народными избранниками.

Согласно тексту документа, предполагалось создание программы по сохранению исторического центра Санкт-Петербурга. Также предполагалось закрепить на законодательном уровне норму, что проведение работ по сохранению исторического центра Петербурга не может нарушать целостности объектов культурного наследия, приводить к искажению или изменению их внешнего облика.

Законопроект предлагал дать жителям право самим заказывать обследование своих домов, предоставлял выбор владельцам аварийных квартир — получить компенсацию, альтернативную жилплощадь или переехать на время ремонта в маневренный фонд.

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Ранее законопроект уже был рассмотрен высшим исполнительным органом власти. В правительстве посчитали, что в принятии документа нет необходимости, так как существуют другие нормативно-правовые акты, в которых продублированы положения законопроекта № 1084149-6. Кроме того, часть положений могут быть реализованы на городском уровне. В связи с этим было выдано отрицательное заключение.

Впрочем, пока законопроект разрабатывали, острая необходимость в нём отпала. В прошлом году Смольный признал, что программа реновации центра заморожена из-за отсутствия средств и острой необходимости в столь радикальных действиях. Реновация всего центра оценивалась в 400 миллиардов рублей.

Теперь реализация программы будет возобновлена только в случае появления финансирования из федерального бюджета. Сейчас же проводятся лишь точечные мероприятия, таких как ремонт отдельных домов, при обследовании которых была выявлена аварийность жилья.