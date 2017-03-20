Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области Антона Гулынина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По версии следствия, Гулынин с декабря 2012 года по июль 2015 года, являясь директором общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Металлополимер», совместно с генеральным директором ООО «Высокие Технологии», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в международный розыск, совершили хищение денежных средств пяти лизинговых компаний на общую сумму свыше 200 млн. рублей.

Гулынин заключал договор лизинга, выступая лизингополучателем, а руководитель ООО «Высокие Технологии» выступал продавцом (поставщиком) имущества, являвшегося предметом лизинга. При этом злоумышленники не имели намерений поставлять и получать имущество, являвшееся предметом лизинговой сделки, а имели цель хищения денежных средств и оборудования, принадлежащих лизинговым компаниям.

Обманывая представителей лизинговых компаний, сообщники создавали для последних видимость выполнения принятых на себя обязательств по сделкам, и, таким образом, добивались добровольной передачи денежных средств в полном объеме.

Аналогичным образом Гулыниным было совершено преступление в отношении лизинговой компании с причинением ущерба на сумму около 2,5 млн. рублей.

Кроме того, Гулынин, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о преступлении, с целью избежания уголовной ответственности за содеянное, сообщил полиции о том, что неизвестное лицо в период июня-июля 2015 года тайно похитило оборудование на сумму 200 млн. рублей.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество Гулынина: денежные средства в сумме 14,7 тыс. долларов США, долю в уставном капитале ООО «ПКФ «Металлополимер», экструзионную линию по производству пластиковых труб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд Челябинской области.