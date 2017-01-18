ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 января 2017 г. в силу вступил приказ Минюста России «Об утверждении Порядка обеспечения Федеральной нотариальной палатой подтверждения содержания нотариально удостоверенного документа с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме».

В нем определен порядок проверки реквизитов и содержания нотариально удостоверенного документа. Теперь органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги и исполняющие государственные и муниципальные функции, при предъявлении нотариально удостоверенного документа могут проверить его действительность, включая содержание.