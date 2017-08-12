Психологи оказывают адресную помощь семьям горнорабочих, которые находятся в аварийной шахте "Мир"
12.08.2017, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одной из важных задач, при организации ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" Республики Саха (Якутия) является оказание психологической помощи родственникам горнорабочих. Усилия психологов направлены на то, чтобы максимально поддержать людей, чьи родные и близкие не вышли на поверхность после аварийного подтопления в руднике 4 августа.
Группировка психологов состоит из 20 высокопрофессиональных специалистов из МЧС России, МВД России и социальных служб республики. В психологической поддержке нуждаются 14 человек, 9 из них приехали из других регионов. В круглосуточном режиме организовано несколько участков психологической помощи - на предприятии, в гостинице, где остановились приезжие, а также дистанционно по телефону "Горячей линии".
"Со дня аварии на руднике поступило 542 звонка. Психологи не только поддерживают эмоциональное и душевное состояние обратившихся за помощью, но и предоставляют достоверную информацию о ходе поисково-спасательной операции и мерах, предпринимаемых оперативным штабом", - отметила старший психолог "Горячей линии" Екатерина Прошина. По её словам, на телефон "Горячей линии" поступает много звонков со словами сопереживания семьям горняков. Зачастую люди предлагают посильное содействие и помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию в результате произошедшей аварии на руднике.
Администрация рудника, городские и районные власти оперативно предпринимают меры по всем просьбам и обращениям, поступающим от семей горнорабочих.
Ежедневно с родственниками горняков проводят встречи представители руководства предприятия и МЧС России. Родные имеют возможность задать любой вопрос должностным лицам о проведении поисково-спасательных работ под землёй. На таких встречах обязательно присутствуют психологи.
Помимо работы с родственниками шахтёров, в обязанность психологов входит и проведение бесед с каждой сменой горноспасателей и горнорабочих, которые задействованы в ликвидации последствий аварийной ситуации на подземных участках рудника.
В оперативном штабе по ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" Республики Саха (Якутия) сотрудники МЧС России отметили, что психологи продолжат свою работу в городе Мирный до тех пор, пока люди будут в ней нуждаться.
Напоминаем, органы управления и силы Мирнинского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация".
Группировка психологов состоит из 20 высокопрофессиональных специалистов из МЧС России, МВД России и социальных служб республики. В психологической поддержке нуждаются 14 человек, 9 из них приехали из других регионов. В круглосуточном режиме организовано несколько участков психологической помощи - на предприятии, в гостинице, где остановились приезжие, а также дистанционно по телефону "Горячей линии".
"Со дня аварии на руднике поступило 542 звонка. Психологи не только поддерживают эмоциональное и душевное состояние обратившихся за помощью, но и предоставляют достоверную информацию о ходе поисково-спасательной операции и мерах, предпринимаемых оперативным штабом", - отметила старший психолог "Горячей линии" Екатерина Прошина. По её словам, на телефон "Горячей линии" поступает много звонков со словами сопереживания семьям горняков. Зачастую люди предлагают посильное содействие и помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию в результате произошедшей аварии на руднике.
Администрация рудника, городские и районные власти оперативно предпринимают меры по всем просьбам и обращениям, поступающим от семей горнорабочих.
Ежедневно с родственниками горняков проводят встречи представители руководства предприятия и МЧС России. Родные имеют возможность задать любой вопрос должностным лицам о проведении поисково-спасательных работ под землёй. На таких встречах обязательно присутствуют психологи.
Помимо работы с родственниками шахтёров, в обязанность психологов входит и проведение бесед с каждой сменой горноспасателей и горнорабочих, которые задействованы в ликвидации последствий аварийной ситуации на подземных участках рудника.
В оперативном штабе по ликвидации последствий аварии на руднике "Мир" Республики Саха (Якутия) сотрудники МЧС России отметили, что психологи продолжат свою работу в городе Мирный до тех пор, пока люди будут в ней нуждаться.
Напоминаем, органы управления и силы Мирнинского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) функционируют в режиме "Чрезвычайная ситуация".
Источник: МЧС РФ