ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону. Министр не исключил вероятности поджогов.

Владимир Путин поручил Правительству РФ продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, а правоохранительным органам – досконально разобраться в причинах произошедшего.

Масштабный пожар в историческом центре Ростова-на-Дону, разбушевавшийся 21 августа, уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки.

По решению городской администрации Ростова-на-Дону уже с 22 августа начались выплаты единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей на человека.

Во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков пообещал, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на выплату материальной помощи пострадавшим, компенсации за утрату имущества первой необходимости, а также за причинённый ущерб здоровью.

Всего за материальной помощью за счёт средств городского бюджета обратились 692 человека. 551 человек уже получил выплаты в размере 20 тысяч рублей из фонда города, а 402 человека – выплаты в размере 30 тысяч из резервного фонда Правительства Ростовской области. Родственникам погибшего выплачено из областного бюджета пособие 1 млн. рублей, из городского бюджета 500 тыс. рублей.

В Волгоградской области в связи с природными пожарами 23 августа действует режим чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем привлекались более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники, авиация МЧС России.

Владимир Пучков отметил своевременно начатую работу комиссий, по оценке ущерба.