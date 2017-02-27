Пучков: "силы и средства МЧС готовы к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017"
27.02.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Сочи под руководством главы МЧС России Владимира Пучков состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности во время проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017, который пройдёт летом 2017 года.
В ходе заседания министр отметил, что МЧС России и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) готовы к обеспечению безопасности во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года по футболу.
«Подсистемы РСЧС, органы управления, силы и средства МЧС России готовы к тестовым мероприятиям и проведению Кубка конфедераций», - сказал Владимир Пучков по итогам выездного заседания правительственной комиссии.
При этом он подчеркнул, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить совместно с оргкомитетом FIFA.
«Прошу проверить качество подготовки к проведению соревнований и в ходе тестовых матчей посмотреть все проблемные вопросы, - отметил глава МЧС России. - Все объекты: стадионы, тренировочные площадки, транспортная инфраструктура - должны быть подготовлены к мероприятию».
Сочи представляет собой территорию, защищённую от характерных рисков и прикрытую многопрофильной группировкой пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований.
Более трёх тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на юге России. В Сочи прикрывать объекты проведения спортивных мероприятий будут более 900 человек и более 130 единиц техники, в Волгограде - свыше 1,2 тысячи человек и 200 единиц техники и в Ростове-на-Дону - более 650 человек и 200 единиц техники.
Дополнительно подразделения МЧС России, расположенные на юге России, дооснащены современными техническими средствами: парк техники обновлён на 100%, тридцать процентов техники являются инновационными разработками. Кроме того, в распоряжении подразделений имеется 126 единиц техники различной функциональности, в том числе 50 единиц пожарно-спасательной техники и 26 снегоболотоходов. В декабре 2016 года авиапарк Южного регионального центра МЧС России пополнился двумя новыми вертолётами Ми-8 и самолётом-амфибией Бе-200 ЧС МЧС России.
В ходе заседания Правительственной комиссии Владимир Пучков поручил провести тактико-специальные учения совместно с МВД, ФСБ, Минздравом и FIFA.
«Должна быть чётко отработана технология на случай непредвиденной ситуации», - сказал министр.
До начала мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 года группировке МЧС России предстоит принять участие в шести штабных тренировках и учениях по отработке регламентов реагирования на нештатные ситуации, в том числе в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера, запланированное к проведению в апреле 2017 года.
Кроме того, в подготовительный период личный состав группировки уже принял участие в 41 мероприятии оперативной подготовки, в том числе 30 пожарно-тактических занятиях с отработкой планов и карточек тушения пожаров и учебно-тренировочных эвакуаций на объектах, задействованных в проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Группировка МЧС России будет прикрывать 12 объектов проведения спортивных мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 по футболу в Сочи. Этими объектами являются стадион «Фишт» вместимостью 45 тысяч человек, четыре гостиничных комплекса, шесть объектов транспортной инфраструктуры и фан-зона (Южный Молл, Центральный Сочи).
В ходе заседания министр отметил, что МЧС России и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) готовы к обеспечению безопасности во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года по футболу.
«Подсистемы РСЧС, органы управления, силы и средства МЧС России готовы к тестовым мероприятиям и проведению Кубка конфедераций», - сказал Владимир Пучков по итогам выездного заседания правительственной комиссии.
При этом он подчеркнул, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить совместно с оргкомитетом FIFA.
«Прошу проверить качество подготовки к проведению соревнований и в ходе тестовых матчей посмотреть все проблемные вопросы, - отметил глава МЧС России. - Все объекты: стадионы, тренировочные площадки, транспортная инфраструктура - должны быть подготовлены к мероприятию».
Сочи представляет собой территорию, защищённую от характерных рисков и прикрытую многопрофильной группировкой пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований.
Более трёх тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на юге России. В Сочи прикрывать объекты проведения спортивных мероприятий будут более 900 человек и более 130 единиц техники, в Волгограде - свыше 1,2 тысячи человек и 200 единиц техники и в Ростове-на-Дону - более 650 человек и 200 единиц техники.
Дополнительно подразделения МЧС России, расположенные на юге России, дооснащены современными техническими средствами: парк техники обновлён на 100%, тридцать процентов техники являются инновационными разработками. Кроме того, в распоряжении подразделений имеется 126 единиц техники различной функциональности, в том числе 50 единиц пожарно-спасательной техники и 26 снегоболотоходов. В декабре 2016 года авиапарк Южного регионального центра МЧС России пополнился двумя новыми вертолётами Ми-8 и самолётом-амфибией Бе-200 ЧС МЧС России.
В ходе заседания Правительственной комиссии Владимир Пучков поручил провести тактико-специальные учения совместно с МВД, ФСБ, Минздравом и FIFA.
«Должна быть чётко отработана технология на случай непредвиденной ситуации», - сказал министр.
До начала мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 года группировке МЧС России предстоит принять участие в шести штабных тренировках и учениях по отработке регламентов реагирования на нештатные ситуации, в том числе в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера, запланированное к проведению в апреле 2017 года.
Кроме того, в подготовительный период личный состав группировки уже принял участие в 41 мероприятии оперативной подготовки, в том числе 30 пожарно-тактических занятиях с отработкой планов и карточек тушения пожаров и учебно-тренировочных эвакуаций на объектах, задействованных в проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Группировка МЧС России будет прикрывать 12 объектов проведения спортивных мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 по футболу в Сочи. Этими объектами являются стадион «Фишт» вместимостью 45 тысяч человек, четыре гостиничных комплекса, шесть объектов транспортной инфраструктуры и фан-зона (Южный Молл, Центральный Сочи).