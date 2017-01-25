Путин встретился с новыми акционерами "Роснефти"
25.01.2017, 20:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спустя месяц после завершения приватизации 19,5% "Роснефти", которые купили швейцарский трейдер Glencore и катарский фонд Qatar Investment Autority (QIA) за €10 млрд, президент Владимир Путин встретился с участниками сделки в Кремле. "Хочу поздравить вас с завершением, закрытием сделки по приобретению 19,5% ведущей нашей нефтяной компании "Роснефть". Хочу вас поблагодарить за доверие, за ваше решение", - сказал Путин (цитата по ТАСС). "Хочу выразить уверенность в том, что бизнес ваш в России будет развиваться и будет развиваться успешно", - добавил он.
Во встрече приняли участие главный исполнительный директор Glencore Айван Глайзенберг, исполнительный директор QIA, член королевской семьи Катара Абдулла бин аль-Тани, а также глава итальянского банка Intesa Sanpaolo (основной кредитор покупателей) Карло Мессина. Новых акционеров в Кремле также принимал главный исполнительный директор "Роснефти" и председатель совета директоров "Роснефтегаза" (этот госхолдинг выступил продавцом акций "Роснефти", после сделки его доля в компании снизилась с 69,5 до 50% плюс три акции) Игорь Сечин, выступивший инициатором встречи: в понедельник, 23 января, он доложил Путину об итогах работы в 2016 году, тогда он отметил, что такая встреча помогла бы "подчеркнуть значение" сделки по приватизации пакета в 19,5% акций "Роснефти". "Мы планируем также увеличивать нашу активность [в работе] с этими партнёрами. И для того, чтобы проинформировать вас о новых проектах, которые состоятся с их участием. Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнёры рассказали о перспективах работы", - пояснил тогда Сечин.
В Кремль также прибыл первый вице-президент "Роснефти" по экономике и финансам Павел Фёдоров, рассказал РБК близкий к компании источник. Именно с Фёдоровым, как рассказывали источники РБК, в конце 2016 года Сечин провёл несколько недель на переговорах в разных странах с потенциальными претендентами на акции нефтяной компании. А Мессину сопровождал председатель совета директоров банка "Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио Фаллико, добавил близкий к банку источник.
Стоимость акций "Роснефти" после приватизации выросла на 18%, так что инвесторы "уже заработали", заметил Путин (цитата по "РИА Новости").
С 7 декабря (день анонса сделки с "Роснефтью") по 25 января (день встречи Путина с инвесторами в Кремле) пакет акций "Роснефти" 19,5% подорожал на 7,7%. Но в период с 3 января (день, когда о закрытии сделки объявил Glencore) по 25 января стоимость пакета упала на 9,33%, с 867 до 793 млрд руб. С 7 декабря по 3 января его стоимость выросла на 17,76%, с 736,2 до 867 млрд руб. Именно этот рост - на 18% - мог иметь в виду Путин, сказал РБК источник, близкий к администрации президента.
Во встрече приняли участие главный исполнительный директор Glencore Айван Глайзенберг, исполнительный директор QIA, член королевской семьи Катара Абдулла бин аль-Тани, а также глава итальянского банка Intesa Sanpaolo (основной кредитор покупателей) Карло Мессина. Новых акционеров в Кремле также принимал главный исполнительный директор "Роснефти" и председатель совета директоров "Роснефтегаза" (этот госхолдинг выступил продавцом акций "Роснефти", после сделки его доля в компании снизилась с 69,5 до 50% плюс три акции) Игорь Сечин, выступивший инициатором встречи: в понедельник, 23 января, он доложил Путину об итогах работы в 2016 году, тогда он отметил, что такая встреча помогла бы "подчеркнуть значение" сделки по приватизации пакета в 19,5% акций "Роснефти". "Мы планируем также увеличивать нашу активность [в работе] с этими партнёрами. И для того, чтобы проинформировать вас о новых проектах, которые состоятся с их участием. Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнёры рассказали о перспективах работы", - пояснил тогда Сечин.
В Кремль также прибыл первый вице-президент "Роснефти" по экономике и финансам Павел Фёдоров, рассказал РБК близкий к компании источник. Именно с Фёдоровым, как рассказывали источники РБК, в конце 2016 года Сечин провёл несколько недель на переговорах в разных странах с потенциальными претендентами на акции нефтяной компании. А Мессину сопровождал председатель совета директоров банка "Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио Фаллико, добавил близкий к банку источник.
Стоимость акций "Роснефти" после приватизации выросла на 18%, так что инвесторы "уже заработали", заметил Путин (цитата по "РИА Новости").
С 7 декабря (день анонса сделки с "Роснефтью") по 25 января (день встречи Путина с инвесторами в Кремле) пакет акций "Роснефти" 19,5% подорожал на 7,7%. Но в период с 3 января (день, когда о закрытии сделки объявил Glencore) по 25 января стоимость пакета упала на 9,33%, с 867 до 793 млрд руб. С 7 декабря по 3 января его стоимость выросла на 17,76%, с 736,2 до 867 млрд руб. Именно этот рост - на 18% - мог иметь в виду Путин, сказал РБК источник, близкий к администрации президента.