Путин: Совместная работа силовиков должна повысить безопасность туристов в Абхазии
08.08.2017, 21:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности туристов в Республике.
"Вы практически перечислили все направления нашего взаимодействия, я бы, наверное, ещё вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности Республики. Объединённая группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договорённости и по дальнейшим шагам", – сказал Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.
Кроме того, Президент РФ упомянул и о договорённостях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии. "Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надёжной защитой", – сказал Путин.
"Очень рассчитываю на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", – добавил российский лидер.
Путин также заявил, что Россия намерена и дальше надёжно гарантировать безопасность и независимость Республики Абхазия. "Самое главное в том, что у нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надёжно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, её независимость. Уверен, что так и будет дальше", – подчеркнул он.
"Вы практически перечислили все направления нашего взаимодействия, я бы, наверное, ещё вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности Республики. Объединённая группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договорённости и по дальнейшим шагам", – сказал Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.
Кроме того, Президент РФ упомянул и о договорённостях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии. "Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надёжной защитой", – сказал Путин.
"Очень рассчитываю на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", – добавил российский лидер.
Путин также заявил, что Россия намерена и дальше надёжно гарантировать безопасность и независимость Республики Абхазия. "Самое главное в том, что у нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надёжно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, её независимость. Уверен, что так и будет дальше", – подчеркнул он.
Источник: Единая России