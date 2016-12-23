ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В бюджет заложены средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости и социальные пенсии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии для пенсионеров. С 1 апреля будут проиндексированы социальные выплаты пенсионерам по старости на инфляцию 2016 года", - сообщил Путин.

Президент признал, что нужно обратить дополнительное внимание на вопрос досрочного выхода на пенсию, так как в России очень много категорий граждан, которые досрочно выходят на пенсию.

"Я не буду забегать вперёд и говорить о том, что и как там планируется, но одно хочу отметить, что любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Будем действовать очень аккуратно", - заверил глава государства.

Президент напомнил, что в 90-х, начале 2000-х уровень пенсий был оторван от стажа и уровня зарплаты. "Произошла такая "уравниловка" в этой сфере, и многие нам указывали на то, что это несправедливо. Были произведены соответствующие изменения. Получившаяся в результате система основана на трёх элементах: стаж, уровень зарплаты, возраст, с которого человек решил оформить себе пенсию. Эти три элемента лежат в основе современной пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы на них будем основываться", - заключил Путин.

21 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2017 год. Он увеличен с 234 месяцев (19,5 года) до 240 месяцев (20 лет). Согласно законодательству, размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, поделенной на количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии.