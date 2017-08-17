Путин дал ряд поручений по сохранению природы Байкала
17.08.2017, 21:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на сохранение природы озера Байкал и ликвидацию последствий деятельности Байкальского ЦБК. Документы утверждены по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, прошедшего 4 августа в Бурятии, сообщают СМИ со ссылкой на сайт Кремля.
В частности, Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Росприроднадзором проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на озере Байкал. Срок выполнения поручения – 1 ноября 2017 года. Ответственными назначены генпрокурор РФ Юрий Чайка и глава Росприроднадзора Артём Сидоров.
Правительству РФ поручено обеспечить в полном объёме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат". Финансирование этих мероприятий должно быть произведено за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Кабмину РФ поручено определить единственного исполнителя работ по ликвидации последствий такого воздействия. Первый доклад по выполнению поручения должен быть представлен Президенту РФ до 1 декабря 2017 года, далее – один раз в полгода.
Также Путин поручил правительствам Республики Бурятии и Иркутской области совместно с Министерством экономического развития РФ обеспечить установление границ населённых пунктов и лесных посёлков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах фактически занятой ими территории. Ответственными за выполнение поручения назначены врио главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2017 года.
Ещё одно поручение главы государства касается реконструкции дороги на острове Ольхон. "Правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон", – говорится в сообщении. Ранее Президент РФ поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру. По расчётам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, дорога обойдётся более чем в 2 млрд рублей при условии, что доставка щебня будет осуществляться из карьера, расположенного на расстоянии 160 км от Ольхона. Доклад Правительству РФ и правительству Иркутской области по реализации этого поручения необходимо предоставить до 1 октября.
В частности, Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Росприроднадзором проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на озере Байкал. Срок выполнения поручения – 1 ноября 2017 года. Ответственными назначены генпрокурор РФ Юрий Чайка и глава Росприроднадзора Артём Сидоров.
Правительству РФ поручено обеспечить в полном объёме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат". Финансирование этих мероприятий должно быть произведено за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Кабмину РФ поручено определить единственного исполнителя работ по ликвидации последствий такого воздействия. Первый доклад по выполнению поручения должен быть представлен Президенту РФ до 1 декабря 2017 года, далее – один раз в полгода.
Также Путин поручил правительствам Республики Бурятии и Иркутской области совместно с Министерством экономического развития РФ обеспечить установление границ населённых пунктов и лесных посёлков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах фактически занятой ими территории. Ответственными за выполнение поручения назначены врио главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2017 года.
Ещё одно поручение главы государства касается реконструкции дороги на острове Ольхон. "Правительству РФ совместно с правительством Иркутской области принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон", – говорится в сообщении. Ранее Президент РФ поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру. По расчётам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, дорога обойдётся более чем в 2 млрд рублей при условии, что доставка щебня будет осуществляться из карьера, расположенного на расстоянии 160 км от Ольхона. Доклад Правительству РФ и правительству Иркутской области по реализации этого поручения необходимо предоставить до 1 октября.
Источник: Единая Россия