ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти РФ в целом видят положительную динамику в экономике, итоги 2016 года оказались лучше ожидаемых, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.



Он отметил, что, итоги прошлого года, согласно основным показателям, «оказались лучше, чем мы ожидали». «Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были хуже; а промышленное производство увеличилось на 1,1%», - сказал глава государства.



Президент отметил, что в 2017 году инфляция продолжает снижаться. «В феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%. Вот на 13 февраля это уже 4,72%», - сказал Путин и напомнил, что по итогам 2016 года снижение ВВП составило 0,2%, «хотя прогнозы были хуже».



«Промышленное производство увеличилось на 1,1% в 2016 году. В прошлом году удалось добиться и рекордно низкой инфляции - 5,4% - это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой - 6,1%, оказалось 5,4%», - отметил он.



Президент также заявил о необходимости найти сбалансированное решение для развития экономики и дальнейшего снижения инфляции.



«Мы должны понимать тенденции, оценить их и спланировать свою работу. Мы в целом видим положительную динамику в экономике, итоги прошлого года - сейчас уже подошли практически все показатели по прошлому году основные - оказались лучше, чем ожидали», - сказал Путин.