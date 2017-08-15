ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Индии Пранабу Мукерджи и Премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю 70-летия независимости страны.



В телеграмме глава Российского государства высоко оценил успехи Индии в экономической, социальной и других сферах и отметил заслуженный авторитет страны на мировой арене.



«Российско-индийские связи всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения. Накоплен большой опыт плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, координации усилий в решении важных задач региональной и глобальной повестки дня», – подчеркнул Президент России.



В.Путин подтвердил готовность к продолжению тесной совместной работы по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией в интересах дружественных народов двух стран, в русле обеспечения международной стабильности и безопасности.