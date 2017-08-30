Путин обратил внимание врио главы Адыгеи на состояние школ и продажу мест в больницах
30.08.2017, 21:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал временно исполняющего обязанности главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова решить проблемы аварийного состояния школьной инфраструктуры в регионе и разобраться со случаями продаж мест в больницах, сообщает ТАСС.
На встрече с Кумпиловым глава государства озвучил ряд обращений и жалоб жителей Республики, которые поступили на "прямую линию" Президента РФ.
"Людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Вы, как бывший премьер, не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это ваше внимание: "крыша течёт в классах, грибок" и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок – "всё лежит на плечах родителей"; "в школе нет спортзала, нет даже туалета" и так далее", – процитировал Президент РФ тексты обращений.
Ещё одна проблема, по словам Путина, в принципе характерна для всех субъектов РФ – здравоохранение. "Но одно из этих обращений всё-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам. Граждане пишут о какой-то новой услуге - продаже койко-мест в стационарах. То есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь, и место тебе находят", – рассказал об одной из жалоб граждан глава государства.
В связи с этим Путин призвал Кумпилова "провести соответствующие проверки и с этим поразбираться", отметив, что есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются жители Республики, "и решить их эффективно не могут". "Хочу надеяться, что люди, которые в Республике проживают, это почувствуют, почувствуют результаты вашей работы", – добавил Президент РФ.
Кумпилов пообещал Путину разобраться по каждому обращению. "Сделаем всё от нас зависящее, чтобы люди почувствовали работу органов исполнительной власти в положительном направлении", – добавил он.
"Самое главное – оправдать, конечно, доверие людей", – резюмировал Путин.
На встрече с Кумпиловым глава государства озвучил ряд обращений и жалоб жителей Республики, которые поступили на "прямую линию" Президента РФ.
"Людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры. Вы, как бывший премьер, не можете об этом не знать, поэтому хочу обратить на это ваше внимание: "крыша течёт в классах, грибок" и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок – "всё лежит на плечах родителей"; "в школе нет спортзала, нет даже туалета" и так далее", – процитировал Президент РФ тексты обращений.
Ещё одна проблема, по словам Путина, в принципе характерна для всех субъектов РФ – здравоохранение. "Но одно из этих обращений всё-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам. Граждане пишут о какой-то новой услуге - продаже койко-мест в стационарах. То есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь, и место тебе находят", – рассказал об одной из жалоб граждан глава государства.
В связи с этим Путин призвал Кумпилова "провести соответствующие проверки и с этим поразбираться", отметив, что есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются жители Республики, "и решить их эффективно не могут". "Хочу надеяться, что люди, которые в Республике проживают, это почувствуют, почувствуют результаты вашей работы", – добавил Президент РФ.
Кумпилов пообещал Путину разобраться по каждому обращению. "Сделаем всё от нас зависящее, чтобы люди почувствовали работу органов исполнительной власти в положительном направлении", – добавил он.
"Самое главное – оправдать, конечно, доверие людей", – резюмировал Путин.
Источник: Единая Россия