Путин обяжет врио губернаторов отчитываться о доходах
24.01.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об обязанности временно исполняющих обязанности глав регионов отчитываться о доходах. Законопроект размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается дополнить закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и распространить обязанность представлять сведения о доходах и имуществе, установленную в отношении глав регионов, на временно исполняющих обязанности высшего должностного лица субъекта РФ.
«Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», - говорится в тексте законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, эти сведения подлежат размещению на официальных сайтах государственных органов субъекта РФ и предоставлению общероссийским СМИ для опубликования в связи с их запросами.
Предполагается, что врио губернатора должен представлять сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность. «При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения», - сказано в законопроекте.
Законопроектом предлагается дополнить закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и распространить обязанность представлять сведения о доходах и имуществе, установленную в отношении глав регионов, на временно исполняющих обязанности высшего должностного лица субъекта РФ.
«Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», - говорится в тексте законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, эти сведения подлежат размещению на официальных сайтах государственных органов субъекта РФ и предоставлению общероссийским СМИ для опубликования в связи с их запросами.
Предполагается, что врио губернатора должен представлять сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность. «При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения», - сказано в законопроекте.