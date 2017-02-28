Путин отметил важное значение военной базы России в Киргизии
28.02.2017, 15:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Россия и Киргизия едины в понимании, что наличие российской военной базы в республике является важным фактором стабильности и безопасности, заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом республики Азмазбеком Атамбаевым.
По словам главы государства, в ходе встречи было уделено особое внимание теме совместного противодействия вызовам, стоящим перед Центральной Азией, - терроризму, наркотрафику и трансграничной оргпреступности.
«В этом контексте договорились активнее укреплять двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором, обеспечивающим стабильность и безопасность в Центрально-Азиатском регионе», - подчеркнул Путин.
Он также заявил, что готов закрыть базу Кант, если Киргизии больше не потребуется помощь РФ. «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооружённые силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдём», - заверил российский лидер.
По словам главы государства, в ходе встречи было уделено особое внимание теме совместного противодействия вызовам, стоящим перед Центральной Азией, - терроризму, наркотрафику и трансграничной оргпреступности.
«В этом контексте договорились активнее укреплять двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором, обеспечивающим стабильность и безопасность в Центрально-Азиатском регионе», - подчеркнул Путин.
Он также заявил, что готов закрыть базу Кант, если Киргизии больше не потребуется помощь РФ. «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооружённые силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдём», - заверил российский лидер.