ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Владимир Путин по достоинству оценил костюмы псковской швейной фабрики «Славянка».



Сегодня на выставке продукции лёгкой промышленности в Рязани образцы одежды главе государства представила руководитель предприятия Елена Косенкова.



Она рассказала, что фабрика может работать по любым технологиям и готова одеть даже Президента. Владимир Путин поблагодарил директора организации за качественную работу. Отмечу, на совещании по вопросам развития отрасли Президент призвал поддерживать отечественного производителя и помогать ему в решении системных вопросов.