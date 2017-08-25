Путин оценил костюмы от псковской "Славянки"
25.08.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Владимир Путин по достоинству оценил костюмы псковской швейной фабрики «Славянка».
Сегодня на выставке продукции лёгкой промышленности в Рязани образцы одежды главе государства представила руководитель предприятия Елена Косенкова.
Она рассказала, что фабрика может работать по любым технологиям и готова одеть даже Президента. Владимир Путин поблагодарил директора организации за качественную работу. Отмечу, на совещании по вопросам развития отрасли Президент призвал поддерживать отечественного производителя и помогать ему в решении системных вопросов.
Источник: http://www.pskov.ru