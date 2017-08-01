Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые услуги по счётчику
01.08.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные услуги по счётчику, сообщается на официальном сайте главы государства.
Закон вносит ряд изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся порядка оплаты воды, электроэнергии и водоотведения при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включили плату за холодную и горячую воду, отведение сточных вод и электроэнергию, потребляемым при содержании общедомового имущества. До этого они входили в плату за коммунальные услуги. При этом расходы на общедомовые нужды определялись по нормативам, утверждаемым региональными властями.
Теперь согласно документу собственники смогут выбрать способ расчета платы из числа предлагаемых законом. Также он закрепляется приоритет показаний общедомовых приборов учета над региональными нормативами.
Ранее федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин заявил, что благодаря принятию данного законопроекта у собственников появляются альтернатива, и граждане смогут выбрать на собрании жильцов выгодный конкретно для их дома способ оплаты ОДН. «Если собственники хотят, чтобы у них в платежке была каждый месяц разная сумма, они могут принять такое решение и платить исходя из показаний приборов учета как расходы на общедомовые нужды. Это предполагает, что жильцы провели энергоэффективные мероприятия, что позволяет им платить меньше, чем норматив по региону», - отметил он.
Закон вносит ряд изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся порядка оплаты воды, электроэнергии и водоотведения при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включили плату за холодную и горячую воду, отведение сточных вод и электроэнергию, потребляемым при содержании общедомового имущества. До этого они входили в плату за коммунальные услуги. При этом расходы на общедомовые нужды определялись по нормативам, утверждаемым региональными властями.
Теперь согласно документу собственники смогут выбрать способ расчета платы из числа предлагаемых законом. Также он закрепляется приоритет показаний общедомовых приборов учета над региональными нормативами.
Ранее федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин заявил, что благодаря принятию данного законопроекта у собственников появляются альтернатива, и граждане смогут выбрать на собрании жильцов выгодный конкретно для их дома способ оплаты ОДН. «Если собственники хотят, чтобы у них в платежке была каждый месяц разная сумма, они могут принять такое решение и платить исходя из показаний приборов учета как расходы на общедомовые нужды. Это предполагает, что жильцы провели энергоэффективные мероприятия, что позволяет им платить меньше, чем норматив по региону», - отметил он.
Источник: https://er.ru/