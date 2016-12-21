Путин попросил парламентариев бережно относиться к изменению законов
21.12.2016, 21:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 декабря Президент России Владимир Путин встретился с главами обеих палат Федерального Собрания, руководителями думских фракций и комитетов. Кроме подведения итогов, на ней обсуждались вопросы усовершенствования законодательства в будущем году.
Президент поздравил парламентариев с наступающими новогодними праздниками и выразил надежду на такую же конструктивную работу в 2017 году, как и в уходящем.
Механизмы взаимодействия
На встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации Владимир Путин отметил, что за короткий срок, который прошёл с момента выборов в Госдуму, новому составу нижней палаты удалось проделать большую законотворческую работу.
"Я особо хотел бы поблагодарить вас за те решения, которые были приняты за, в общем-то, не такое уж и продолжительное время и прежде всего за активную работу и принятие главного финансового документа страны, бюджета России, что чрезвычайно важно для того, чтобы экономика развивалась стабильно и чтобы бюджетные процессы оказывали необходимое положительное воздействие на экономику страны в целом", - обратился глава государства к парламентариям.
"Вместе с тем - думаю, вы со мной в этом согласитесь, - нужно очень внимательно относиться к нововведениям, бережно относится к изменениям в действующие законы. Например, более десяти раз вносились поправки в Уголовный кодекс, более 30 раз - в налоговое законодательство, более 40 раз - в Кодекс об административных правонарушениях", - подчеркнул Президент.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила такую эффективность законодательной работы хорошо отлаженными механизмами взаимодействия обеих палат. "Буквально с нулевых чтений", - подчеркнула она, в свою очередь, поблагодарив депутатов Госдумы за совместную работу.
Глава государства напомнил парламентариям, что они не должны отрываться от народа и иметь прямой контакт с избирателями. "Такая практика была налажена ещё в предыдущие годы и, надеюсь, сохранится", - сказал Путин.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Доходы граждан будут выпрямляться
Президент отметил, что в этом году доходы россиян "немножко припали". Правда, добавил он, начало роста реальной зарплаты граждан в последние месяцы даёт основания предполагать, что ситуация будет выпрямляться.
Вместе с тем проблемы в стране этим не ограничиваются, и некоторые требуют оперативного законодательного вмешательства. Так, Владимир Путин считает необходимым разобраться с акцизами на алкоголь, потому что поблажки в этой сфере приводят к трагедиям наподобие массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске.
"Всё время прикрывались тем, что необходимо держать ниже низшего предела все эти сборы, потому что это связано якобы с отдельными отраслями промышленности, связано с медициной. На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут как мухи", - подчеркнул президент.
Председатель Совета Федерации отметила, что в течение года инициирован ряд важнейших законопроектов, которые стали оперативной реакцией законодателей на вопросы, волновавшие граждан. "Среди них - пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль", - сообщила она.
Детский отдых
Матвиенко отметила, что Совет Федерации оперативно отреагировал на трагедию на Сямозере. Сенаторами подготовлен законопроект, в котором во главу угла поставлено наведение строгого порядка, обеспечение безопасности в сфере детского отдыха. Организация следующей летней оздоровительной кампании будет вестись уже по новым правилам.
Продолжая тему, Валентина Матвиенко попросила президента поддержать восстановление Евпатории как здравницы для детей.
"Известно, что детских курортов у нас не так много, а ориентированных на лечение детей-инвалидов и того меньше", - пояснила она президенту просьбу сенаторов. Спикер также напомнила, что первое постановление Совета народных комиссаров РСФСР об организации детского курорта в Анапе было принято в январе 1936 года, то есть "в не самое лёгкое время". Спикер уверена, что сегодня нам эта проблема по плечу.
По словам Валентины Матвиенко, всего за 2016 год сенаторы в порядке законодательной инициативы внесли более 80 законопроектов.
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Мы пропускаем удар
Безусловно, не обошли стороной и проблему терроризма: в эти дни Россия скорбит по погибшему в Турции дипломату Андрею Карлову.
Матвиенко напомнила, что год назад Совет Федерации поддержал обращение президента об участии Воздушно-космических сил в военной операции в Сирии. "Время подтвердило правильность этого решения. Участие России в антитеррористической борьбе коренным образом изменило ситуацию в Сирии", - констатировала она.
Однако санкции и другие ограничения разъединяют государства, отметил Путин, и не дают объединять усилия в борьбе с общим злом - с терроризмом. "И мы пропускаем удар из-за этого - и мы, и они", - посетовал он.
Председатель Совета Федерации уверена, что в непростых международных отношениях межпарламентское взаимодействие и диалог востребованы как никогда. "Мы используем любую международную площадку, чтобы донести до наших партнёров позицию России", - отметила она. Среди важных событий Валентина Матвиенко назвала, в частности, решение провести в России в 2017 году Ассамблею Межпарламентского союза.
"Мы-то готовы (сотрудничать), вы знаете. Надеюсь, что последние трагические события, в том числе и в Германии, будут побуждать наших партнёров теснее работать вместе с нами по этому важному для всех направлению", - выразил уверенность президент.
Говоря о планах на следующий год, Валентина Матвиенко сообщила, что основные приоритеты деятельности Совета Федерации на 2017 год определены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость эффективного парламентского контроля, что отвечает на современные запросы общества.
Президент поздравил парламентариев с наступающими новогодними праздниками и выразил надежду на такую же конструктивную работу в 2017 году, как и в уходящем.
Механизмы взаимодействия
На встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации Владимир Путин отметил, что за короткий срок, который прошёл с момента выборов в Госдуму, новому составу нижней палаты удалось проделать большую законотворческую работу.
"Я особо хотел бы поблагодарить вас за те решения, которые были приняты за, в общем-то, не такое уж и продолжительное время и прежде всего за активную работу и принятие главного финансового документа страны, бюджета России, что чрезвычайно важно для того, чтобы экономика развивалась стабильно и чтобы бюджетные процессы оказывали необходимое положительное воздействие на экономику страны в целом", - обратился глава государства к парламентариям.
"Вместе с тем - думаю, вы со мной в этом согласитесь, - нужно очень внимательно относиться к нововведениям, бережно относится к изменениям в действующие законы. Например, более десяти раз вносились поправки в Уголовный кодекс, более 30 раз - в налоговое законодательство, более 40 раз - в Кодекс об административных правонарушениях", - подчеркнул Президент.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила такую эффективность законодательной работы хорошо отлаженными механизмами взаимодействия обеих палат. "Буквально с нулевых чтений", - подчеркнула она, в свою очередь, поблагодарив депутатов Госдумы за совместную работу.
Глава государства напомнил парламентариям, что они не должны отрываться от народа и иметь прямой контакт с избирателями. "Такая практика была налажена ещё в предыдущие годы и, надеюсь, сохранится", - сказал Путин.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Доходы граждан будут выпрямляться
Президент отметил, что в этом году доходы россиян "немножко припали". Правда, добавил он, начало роста реальной зарплаты граждан в последние месяцы даёт основания предполагать, что ситуация будет выпрямляться.
Вместе с тем проблемы в стране этим не ограничиваются, и некоторые требуют оперативного законодательного вмешательства. Так, Владимир Путин считает необходимым разобраться с акцизами на алкоголь, потому что поблажки в этой сфере приводят к трагедиям наподобие массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске.
"Всё время прикрывались тем, что необходимо держать ниже низшего предела все эти сборы, потому что это связано якобы с отдельными отраслями промышленности, связано с медициной. На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут как мухи", - подчеркнул президент.
Председатель Совета Федерации отметила, что в течение года инициирован ряд важнейших законопроектов, которые стали оперативной реакцией законодателей на вопросы, волновавшие граждан. "Среди них - пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль", - сообщила она.
Детский отдых
Матвиенко отметила, что Совет Федерации оперативно отреагировал на трагедию на Сямозере. Сенаторами подготовлен законопроект, в котором во главу угла поставлено наведение строгого порядка, обеспечение безопасности в сфере детского отдыха. Организация следующей летней оздоровительной кампании будет вестись уже по новым правилам.
Продолжая тему, Валентина Матвиенко попросила президента поддержать восстановление Евпатории как здравницы для детей.
"Известно, что детских курортов у нас не так много, а ориентированных на лечение детей-инвалидов и того меньше", - пояснила она президенту просьбу сенаторов. Спикер также напомнила, что первое постановление Совета народных комиссаров РСФСР об организации детского курорта в Анапе было принято в январе 1936 года, то есть "в не самое лёгкое время". Спикер уверена, что сегодня нам эта проблема по плечу.
По словам Валентины Матвиенко, всего за 2016 год сенаторы в порядке законодательной инициативы внесли более 80 законопроектов.
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Мы пропускаем удар
Безусловно, не обошли стороной и проблему терроризма: в эти дни Россия скорбит по погибшему в Турции дипломату Андрею Карлову.
Матвиенко напомнила, что год назад Совет Федерации поддержал обращение президента об участии Воздушно-космических сил в военной операции в Сирии. "Время подтвердило правильность этого решения. Участие России в антитеррористической борьбе коренным образом изменило ситуацию в Сирии", - констатировала она.
Однако санкции и другие ограничения разъединяют государства, отметил Путин, и не дают объединять усилия в борьбе с общим злом - с терроризмом. "И мы пропускаем удар из-за этого - и мы, и они", - посетовал он.
Председатель Совета Федерации уверена, что в непростых международных отношениях межпарламентское взаимодействие и диалог востребованы как никогда. "Мы используем любую международную площадку, чтобы донести до наших партнёров позицию России", - отметила она. Среди важных событий Валентина Матвиенко назвала, в частности, решение провести в России в 2017 году Ассамблею Межпарламентского союза.
"Мы-то готовы (сотрудничать), вы знаете. Надеюсь, что последние трагические события, в том числе и в Германии, будут побуждать наших партнёров теснее работать вместе с нами по этому важному для всех направлению", - выразил уверенность президент.
Говоря о планах на следующий год, Валентина Матвиенко сообщила, что основные приоритеты деятельности Совета Федерации на 2017 год определены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость эффективного парламентского контроля, что отвечает на современные запросы общества.