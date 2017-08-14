Путин поручил псковскому губернатору решить проблемы жителей области, озвученные в ходе "прямой линии"
14.08.2017, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку проработать все вопросы, поступившие от жителей региона в ходе "прямой линии" с главой государства 15 июня.
Путин, в частности, отметил, что в некоторых населённых пунктах области, например в Великих Луках, сложилась сложная ситуация "по управляющим компаниям и по аварийному жилью".
Также он указал на проблему пригородных железнодорожных перевозок. "Пригородные железнодорожные перевозки - это тоже в значительной степени ответственность региона. Знаю, что проблема непростая и капиталоёмкая, но требует дополнительного внимания. Имеются в виду Великие Луки, Себеж, Псков, Пыталово - эти населённые пункты", - цитирует Путина "Интерфакс".
Президент РФ также обратил внимание главы региона на проблему выплаты заработной платы по конкретным предприятиям в Пыталовском районе. Прозвучал и вопрос, связанный с оформлением недвижимости, расположенной на землях Лесного фонда РФ. "Прошу вас с этим разобраться, если нужно внести изменения в порядок землеустройства. Я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если потребуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться", - сказал Путин, потребовав привлечь к ответственности чиновников, которые допустили подобную ситуацию.
"Есть и другие вопросы. Проработаете и мне доложите", - резюмировал глава государства.
Путин, в частности, отметил, что в некоторых населённых пунктах области, например в Великих Луках, сложилась сложная ситуация "по управляющим компаниям и по аварийному жилью".
Также он указал на проблему пригородных железнодорожных перевозок. "Пригородные железнодорожные перевозки - это тоже в значительной степени ответственность региона. Знаю, что проблема непростая и капиталоёмкая, но требует дополнительного внимания. Имеются в виду Великие Луки, Себеж, Псков, Пыталово - эти населённые пункты", - цитирует Путина "Интерфакс".
Президент РФ также обратил внимание главы региона на проблему выплаты заработной платы по конкретным предприятиям в Пыталовском районе. Прозвучал и вопрос, связанный с оформлением недвижимости, расположенной на землях Лесного фонда РФ. "Прошу вас с этим разобраться, если нужно внести изменения в порядок землеустройства. Я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если потребуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться", - сказал Путин, потребовав привлечь к ответственности чиновников, которые допустили подобную ситуацию.
"Есть и другие вопросы. Проработаете и мне доложите", - резюмировал глава государства.
Источник: Единая Россия