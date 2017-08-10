Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧС
10.08.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС).
«Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы этого не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них ещё кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», – заявил Президент РФ на встрече с главой Счётной палаты РФ Татьяной Голиковой.
Напомним, что ранее глава государства дал Счётной палате РФ ряд поручений, связанных с вопросами, поступившими на «прямую линию». По его просьбе Голикова рассказала о результатах проверки ситуации с пострадавшими от ЧС на Ставрополье и в Забайкалье, которые нуждались в новом жилье. Глава Счетной палаты РФ констатировала, что с точки зрения объемов и планов по обеспечению жильем граждан все планы реализованы.
«Другое дело – это качество жилья. Та подрядная организация, которая осуществляла строительство жилья, приведение его в порядок, к сожалению, оказалась не очень добросовестной, в результате чего поступило очень много жалоб на качество того жилья и того ремонта, который был осуществлён. Кроме того, там применялись технологии, которые несвойственны для этого региона (Забайкальский край - прим. ER.RU), – так называемые натяжные потолки, которые в тех климатических условиях совершенно непригодны», – отметила Голикова. В результате, продолжила она, всё это пришло в негодность, и регион решает вопрос с подрядной организацией в судебном порядке.
Что касается пострадавших граждан на Ставрополье, то Голикова проинформировала Президента РФ о том, что с людей требовали деньги за справки. «Это требовали экспертные организации, которые выдавали заключение, что все жилье пришло в негодность и что они получат право на получение государственного жилищного сертификата. Размеры такой платы с граждан были пять-шесть тысяч рублей, – сообщила она. – Восстановили, вернули деньги гражданам. Единственная проблема: когда возвращали, с граждан соответствующую комиссию начали брать подразделения банков за возврат платежа. Потом был платеж где-то на 1800 рублей, это брал Росреестр за то, чтобы выдать справку по поводу того, что это единственное жилье у данного гражданина».
По словам Голиковой, местные власти сообщили, что все эти деньги людям уже возвращены. Путин в ответ поручил проверить, так ли это.
Глава Счётной палаты РФ доложила ещё об одной проблеме: «Когда деньги уже приходили на счета граждан, которые пострадали от чрезвычайной ситуации, Служба исполнения наказаний со счетов, если получатели средств были должниками, эти деньги списывала, и никто не информировал о том, что эти люди пострадали в чрезвычайной ситуации».
Голикова считает, что эту проблему также нужно урегулировать, в связи с чем Президент РФ поручил ей подготовить предложения по соответствующим изменениям в законодательстве.
«Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы этого не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них ещё кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», – заявил Президент РФ на встрече с главой Счётной палаты РФ Татьяной Голиковой.
Напомним, что ранее глава государства дал Счётной палате РФ ряд поручений, связанных с вопросами, поступившими на «прямую линию». По его просьбе Голикова рассказала о результатах проверки ситуации с пострадавшими от ЧС на Ставрополье и в Забайкалье, которые нуждались в новом жилье. Глава Счетной палаты РФ констатировала, что с точки зрения объемов и планов по обеспечению жильем граждан все планы реализованы.
«Другое дело – это качество жилья. Та подрядная организация, которая осуществляла строительство жилья, приведение его в порядок, к сожалению, оказалась не очень добросовестной, в результате чего поступило очень много жалоб на качество того жилья и того ремонта, который был осуществлён. Кроме того, там применялись технологии, которые несвойственны для этого региона (Забайкальский край - прим. ER.RU), – так называемые натяжные потолки, которые в тех климатических условиях совершенно непригодны», – отметила Голикова. В результате, продолжила она, всё это пришло в негодность, и регион решает вопрос с подрядной организацией в судебном порядке.
Что касается пострадавших граждан на Ставрополье, то Голикова проинформировала Президента РФ о том, что с людей требовали деньги за справки. «Это требовали экспертные организации, которые выдавали заключение, что все жилье пришло в негодность и что они получат право на получение государственного жилищного сертификата. Размеры такой платы с граждан были пять-шесть тысяч рублей, – сообщила она. – Восстановили, вернули деньги гражданам. Единственная проблема: когда возвращали, с граждан соответствующую комиссию начали брать подразделения банков за возврат платежа. Потом был платеж где-то на 1800 рублей, это брал Росреестр за то, чтобы выдать справку по поводу того, что это единственное жилье у данного гражданина».
По словам Голиковой, местные власти сообщили, что все эти деньги людям уже возвращены. Путин в ответ поручил проверить, так ли это.
Глава Счётной палаты РФ доложила ещё об одной проблеме: «Когда деньги уже приходили на счета граждан, которые пострадали от чрезвычайной ситуации, Служба исполнения наказаний со счетов, если получатели средств были должниками, эти деньги списывала, и никто не информировал о том, что эти люди пострадали в чрезвычайной ситуации».
Голикова считает, что эту проблему также нужно урегулировать, в связи с чем Президент РФ поручил ей подготовить предложения по соответствующим изменениям в законодательстве.
Источник: https://er.ru