ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах Президента Туркменистана.

«Итоги голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании Ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке Вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», – подчеркнул глава Российского государства в поздравительной телеграмме.

Президент России высоко оценил вклад Г.Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами.