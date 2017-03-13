ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин сегодня, 13 марта, поздравил коллектив и читателей газеты "Известия" со 100-летием выхода первого номера.

В тексте поздравления говорится: "Этот юбилей – большая, поистине знаковая дата и для вашего коллектива, и для всей России. Родившись на переломе исторических эпох, «Известия» всегда были в гуще общественной, деловой, культурной жизни страны, в центре международных событий. На страницах газеты печатались настоящие мастера репортажа и публицистики, известные литераторы, политики и государственные деятели, признанные мэтры фотографии. И конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов-известинцев, проявивших героизм и мужество на фронтах Великой Отечественной войны.

Сотрудники издания всегда «шли в ногу со временем», своим талантом и профессионализмом, ответственным отношением к делу служили развитию лучших традиций периодической печати в нашей стране. Отрадно, что нынешнее поколение журналистов «Известий» сохраняет верность творческим заветам своих предшественников и уверенно держит планку качества работы. Газета отличается объективностью и основательностью оценок, узнаваемым почерком, поднимает актуальные, волнующие людей проблемы. Уверен, так будет и впредь".