Путин призвал прокуратуру уделить особое внимание защите от давления добросовестного бизнеса
11.01.2017, 16:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Добросовестный бизнес должен быть надёжно защищён государством, в том числе от необоснованных проверок, прокуратура должна продолжать работу на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надёжно защищён со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления", - сказал он и призвал уделять повышенное внимание в этой сфере.
Путин отметил, что за последний год органами прокуратуры выявлено 150 тыс. нарушений, связанных с осуществлением государственного и муниципального контроля.
По словам президента, надзор за деятельностью контролирующих инстанций по-прежнему остаётся актуальной задачей прокуратуры.
"Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надёжно защищён со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления", - сказал он и призвал уделять повышенное внимание в этой сфере.
Путин отметил, что за последний год органами прокуратуры выявлено 150 тыс. нарушений, связанных с осуществлением государственного и муниципального контроля.
По словам президента, надзор за деятельностью контролирующих инстанций по-прежнему остаётся актуальной задачей прокуратуры.