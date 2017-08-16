ОРЕАНДА-НОВОСТИ Транспортные проекты на Северо-Западе России могут реализовываться с применением инфраструктурой ипотеки. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании в Калининградской области по развитию транспортной инфраструктуры этой части страны.



«Необходимо и дальше наращивать логистический потенциал Северо-Запада, повышать его конкурентоспособность, создавать современные сервисы для обслуживания пассажиров и обработки грузов, использовать выгодное положение северо-западных регионов для укрепления внешнеторговых связей, и, конечно, нужно предлагать удобные инструменты взаимодействия с инвесторами, которые будут учитывать специфику вложений в инфраструктуру, большие объемы и длительные сроки окупаемости», – подчеркнул Президент РФ.



По мнению главы государства, в реализации транспортных проектов можно применять и так называемую инфраструктурную ипотеку. «Использование такого инструмента – это новая практика. Нужно отработать все организационные, финансовые вопросы, внимательно просчитать экономику проектов», – указал Путин.



Президент РФ также заявил, что российские порты должны обеспечить конкурентоспособные условия, чтобы принять на себя грузовые потоки, которые сейчас идут через зарубежные гавани.



«Хотел бы обратить внимание губернаторов и представителей бизнеса, которые перевалку осуществляют в сопредельных странах: это не какие-то политические решения. Мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать – именно в России, а не где-то в другом месте», – подчеркнул глава государства.



«Но, разумеется, условия здесь должны быть не хуже, чем в сопредельных государствах», – добавил Путин.



В частности, по его словам, речь идёт о тарифах, в том числе железнодорожных, касающихся доставки грузов в порт. «РЖД должны обеспечить достойные тарифы на перевозку грузов к российским портам. Хочу обратить ваше внимание, много раз уже говорил, далеко не всё ещё сделано тут», – резюмировал Президент РФ.