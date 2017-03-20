Путин проведёт встречу с Президентом Шри-Ланки
20.03.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 марта Владимир Путин встретится с Президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалой Сирисеной. Он посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы Российского государства.
В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсуждение перспектив наращивания российско-ланкийского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
В рамках встречи состоится обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.
В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсуждение перспектив наращивания российско-ланкийского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
В рамках встречи состоится обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.