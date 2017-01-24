ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которой обсуждались вопросы дорожного строительства и социально-экономическое положение в регионе.

Добрый день!

Поговорим по всему комплексу вопросов, но Вы обобщённые показатели мне сейчас покажете и расскажете о них. Давайте начнём с дорожного строительства.

Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Действительно, дорожное строительство сегодня становится одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти. Общий объём [регионального] дорожного фонда составляет одиннадцать миллиардов рублей. Все деньги распределены дорожным фондом в соответствии с принятыми программами в регионе, и, безусловно, львиную долю, в том числе из средств регионального бюджета, мы отдаём на муниципальные дороги.

Недавнее Ваше поручение – отработать и привести в эксплуатационное состояние дорогу [Нижний Тагил – Серебрянка], которая не ремонтировалась до 2013 года 30 лет. Начиная с прошлого года мы начали выделять деньги на эту дорогу, и, безусловно, поручение, которое Вы дали по результатам пресс-конференции, будет выполнено в полной мере и в срок. К 1 июня мы обеспечим эксплуатационное состояние, но хочу сказать, что для приведения этой дороги к асфальтобетонному покрытию, а протяжённость этой дороги – более 50 километров, потребуется ещё определённое время, немного. Эксплуатационные возможности этой дороги мы обеспечим к 1 июня, как Вы и поставили задачу в поручении.

Что касается основных и приоритетных направлений дорожного строительства, мы в 2013 году сдали – сомкнули прежде не соединявшиеся субъекты: Свердловскую область и Ханты-Мансийский округ – так называемую Северную дорогу, которая сегодня сократила движение транспорта с Европейской части на наш тюменский север почти на 800 километров. В связи с этим увеличился грузопоток по северной части.

Сегодня мы занимаемся строительством южного полукольца ЕКАДа (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги). Первый пусковой комплекс мы сдали в прошлом, 2016 году, и сейчас активно работаем над реализацией и окончанием работ на втором комплексе, который будет окончен в 2018 году. Конечно же, хотим приступить к реализации проекта третьего пускового комплекса, тем самым полностью замкнём кольцо в Екатеринбурге. Это важнейшая транспортная артерия.

Сегодня региональные дороги большей частью выполняют функции дорог федерального значения; мы это понимаем, тем самым вкладываем деньги в высвобождение от автомобильного транспорта наших крупных городов.

В соответствии с принятыми Вами решениями о реализации приоритетных проектов, безусловно, приоритетом нашей работы будут работы на городскую среду, что автоматически, конечно, включает сюда и благоустройство, и реализацию проектов дорожного строительства внутри наших муниципальных образований. Более 6 миллиардов рублей выделено нашим муниципалитетам на приведение дорог в соответствие с требованиями, которые предъявляют строительные нормы и правила.

Конечно же, сегодня дорожное строительство – это один из ключевых вопросов, который влечёт за собой в том числе приток инвестиций и в города, и в моногорода. Мы реализуем сегодня проект территории опережающего развития в Краснотурьинске. Этому городу был присвоен статус ТОРа. Безусловно, мы понимаем, что без дорожного строительства туда хороший инвестор не придёт. Поэтому мы понимаем, что львиная часть бюджета развития должна быть направлена именно на дороги.